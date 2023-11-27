شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات إصابات الأهلي وموعد عودة علي معلول وموديست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير آخر تطورات إصابات لاعبى الأهلى قبل مواجهة سموحة بالدوري ويانج أفريكانز فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى على أون سبورت إف إم، "على معلول سيكون جاهزاً للتواجد مع الأهلى فى مباراة يانج أفريكانز بدوري الأبطال، بينما سيغيب عن مباراة سموحة بالدوري".

وأضاف شوبير، "موديست سيواصل الغياب عن الأهلى أمام سموحة ويانج أفريكانز بسبب العضلة الضامة، بينما يواصل رضا سليم التأهيل بعد جراحة الترقوة".

وينهى فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة سموحة فى الدوري، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد مختار التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة سموحة بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويغيب محمود كهربا مهاجم الأهلى عن مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة بسبب الإيقاف، وغاب محمود كهربا عن المشاركة فى المباريات الخمس للأهلى فى الدوري أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون وسيراميكا والجونة، ويتبقى له مباراة واحدة حتى يعود للمشاركة في المباريات بعد انتهاء الإيقاف أمام سموحة.