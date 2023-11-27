شكرا لقرائتكم خبر عن بذكريات 2019.. هدف أوباما يمنح جماهير الزمالك الأمل فى استعادة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد هدف يوسف أوباما، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، في شباك أبو سليم الليبى، فى المباراة التي جمعتهما أمس، الأحد باستاد برج العرب، فى الجولة الأولى من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، لأذهان الجماهير الزملكاوية التتويج بالبطولة الأفريقية عام 2019.

وجاء هدف أوباما في شباك أبو سليم ليعيد ذكريات التتويج ببطولة الكونفدرالية عام 2019، حيث شهدت مواجهة الفريق الليبى تعثر للفارس الأبيض قبل أن ينجح أوباما فى تسجيل هدف الفوز، واقتناص ثلاث نقاط غالية فى مشوار البحث عن اللقاب.

وفى 24 فبراير 2019، تعرض الزمالك لموقف صعب بعدما استضاف بترو أتلتيكو الأنجولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمجموعة الرابعة باستاد برج العرب.

ودخل الزمالك المباراة دون أى فوز وبنقطة واحدة بعدما هُزم من جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين وتعادل مع نصر حسين داى ببرج العرب بهدف لمثله ليصبح موقف الفريق صعباً فى جدول ترتيب المجموعة.

وما زاد الموقف صعوبة هو تقدم فريق بترو أتليتكو بهدف مفاجئ فى مرمى محمود عبد الرحيم جنش، خاصة أن المباراة على أرضه وفى حالة الخسارة ستنعدم فرص الزمالك فى التأهل.

ولكن فى الدقيقة 94 من عمر المباراة أحرز يوسف أوباما هدف التعادل للزمالك والأول له فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد عرضية متقنة من عبد الله جمعة، ليستمر الزمالك فى البطولة بفضل هدف الإنقاذ من أوباما.

ونجح فى التتويج بالكونفدرالية هذا العام لأول مرة في تاريخه بعدما تغلب في النهائي على فريق نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح، ليكون النادى الثانى فى مصر الذى يتوج بالبطولة بعد النادى الأهلى.