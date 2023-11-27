يانج أفريكانز ثاني محطات الأهلي القارية بمجموعات أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق يانج أفريكانز التنزاني نظيره الأهلي مساء يوم السبت المقبل ، لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



كان الأهلي قد حقق انتصارًا عريضًا على ميدياما الغاني بثلاثية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب السلام مساء السبت الماضي ، بينما تعرض الفريق التنزاني للخسارة بثلاثية من دون رد على يد شباب بلوزداد الجزائري.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى تنزانيا مساء الخميس المقبل.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، قد أعلن الساعات الماضية تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا الخميس.

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.

لقاء الأهلي المقبل في الدوري ..

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويواصل الأهلي مرانه الجماعي على ملعب التتش بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، الذي عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران بالأمس للحديث في كافة الجوانب الفنية.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة ميدياما أول أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استكمل باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.