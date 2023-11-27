دوري أبطال آسيا.. 6 مباريات مشتعلة اليوم بالجولة الخامسة تعرف عليها

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الإثنين، إقامة 66 مباريات من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي يبحث أغلب الفرق لحسم الصعود اليوم لضمان التأهل للمرحلة التالية.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

مباراة ناساف كارشي من أوزبكستان ضد الفيصلي الأردني

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية

وتُذاع عبر قنوات Abu Dhabi Sports Asia 2، Alkass Ten، SSC EXTRA 2 HD، beIN Sports AFC 2 HD.

مباراة الشارقة الإماراتي ضد السد القطري

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية

وتُذاع عبر قنوات Dubai Sports Asia 1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، beIN Sports AFC 1 HD، SSC EXTRA 1 HD، Alkass Nine HD.

مباراة أولماليك من أوزبكستان ضد اتحاد جدة

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية

وتُذاع عبر قنوات Dubai Sports Asia 1 HD، beIN Sports AFC HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، SSC1 HD، Alkass Ten.

مباراة الدحيل القطري ضد استقلال دوشنبه - طاجيكستان

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية

وتُذاع عبر قناة beIN Sports AFC HD.

مباراة سباهان اصفهان - إيران ضد القوة الجوية العراقي

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

وتُذاع عبر قنوات Dubai Sports Asia 2 HD، SSC EXTRA 2 HD، beIN Sports AFC 2 HD.

مباراة النصر السعودي ضد برسيبوليس - إيران،

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية

وتُذاع عبر قنوات beIN Sports AFC 2 HD، SSC1 HD.