تاريخيًا.. بيرسبوليس الإيراني لا يعرف الانتصار على أندية السعودية بالمملكة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق النصر السعودي بقيادة نجمه الدولي كريستيانو رونالدو نظيره بيرسبوليس الإيراني، مساء اليوم الاثنين على ملعب ستاد أول بارك، لحساب منافسات الجولة الخامسة من مرحلة دور مجموعات دوري أبطال آسيا.





وخلال تاريخ المواجهات بيمن فريق بيرسبوليس الإيراني والأندية السعودية عامة ، لم يعرف الفريق الإيراني طعم الانتصار على الأندية السعودية في أراضي المملكة بعد أن سبق وخاض 7 مباريات .

وتعرض فريق بيرسبوليس للخسارة بالسعودية في 5 مواجهات أمام الاتحاد والهلال والنصر، وحسمت نتيجة التعادل مباراتين بالتعادل مع الشباب والهلال.

يذكر أن فريق النصر ، يكفيه تحقيق نتيجة التعادل في لقاء اليوم من أجل حسم التأهل في صدارة مجموعته.

وخلال مشواره بالمجموعة ، حقق العالمي الانتصار خلال 4 مواجهات متتالية ليصل إلى النقطة 12 بينما يحل الفريق الإيراني وصيفًا بـ7 نقاط.

ويأتي تشكيل فريق النصر السعودي المتوقع لمواجهة برسبوليس الإيراني الليلة كالتالي :

حراسة المرمي: راغد النجار

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيمريك لابورت - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

خط الوسط: بروزوفيتش - فوفانا - أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا.

من المقرر أن تنطلق صافرة مواجهة النصر وبرسبوليس الإيراني، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

وتنقل مباراة نادي النصر وبرسبوليس على مجموعة قنوات، SSC Hd 1 و beIN Sports AFC HD2والكأس القطرية.