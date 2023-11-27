الكشف عن مدة غياب أليسون عن المشاركة مع ليفربول.. ورطة لـ كلوب

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مدة غياب الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول بعد إصابته الأخيرة أمام نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وشارك أليسون في لقاء ليفربول أمام المان سيتي ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة”ليفربول إيكو” فإن الحارس البرازيلي أليسون بيكر سيغيب لمدة خمس أسابيع عقب تعرضه لإصابة في الهامسترينج أثناء مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بمسابقة البريميرليج.

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وأكدت الصحيفة أن الحارس البرازيلي سيغيب عن صفوف الريدز في الـ6 مباريات القادمة من بطولة الدوري الإنجليزي على رأسهم لقاء مانشستر يونايتد يوم 17 ديسمبر وأرسنال يوم 23 ديسمبر.

ويحتل ليفربول المرتبة الثالثة برصيد 28 بعد التعادل الأخير أمام مانشستر سيتي الذي احتل لمركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة