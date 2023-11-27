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حكم مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا

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فينيسيوس - رودريجو - ريال مدريد

فينيسيوس - رودريجو -

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن حكم مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام نابولي الإيطالي في إطار منافسات بطولة .

ويلتقي فريق ريال مدريد أمام منافسه نابولي الإيطالي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا التي ستقام على ملعب “سانتياجو برنابيو” يوم الأربعاء المقبل.

وأعلن “يويفا” عبر حسابه الرسمي للاتحاد الأوروبي عن تعيين الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه حكمًا لمباراة ريال مدريد ضد نابولي المقرر لها فى العاشرة مساء الأربعاء المقبل.

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وتعتبر هذه المباراة الثاني التي يقود فيها الحكم الفرنسي مباراة لـ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا حيث يعد اللقاء الأول من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ضد .

ويعتلي ريال مدريد ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا وذلك برصيد 12 نقطة جمعها من العلامة الكاملة والفوز في 4 مباريات وتسجيل 9 أهداف وتلقي 3.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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