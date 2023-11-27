مفاجأة.. مصطفى شوبير على رادار منتخب مصر بفرمان فيتوريا

اقترب مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي على التواجد في معسكر منتخب مصر المقبل بناءً على رغبة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

وأكد الإعلامي سيف زاهر في تصريحات متلفزة أن محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك موقفه أصبح غامضًا في ظل استبعاده من مباريات القلعة البيضاء عقب قرار مجلس الإدارة بتجميده وعرضه للبيع.

وقال زاهر في تصريحات التيلفزيونية أن فيتوريا يدرس استبعاد محمد صبحي في الفترة المقبلة، نظرا لعدم مشاركته، مشيرًا إلى أنه بدأ البحث عن بديل حيث يعتبر الأقرب محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

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وشدد زاهر في حديثه على أن فيتوريا صرح لبعض المقربين منه بأنه يضع مصطفى شوبير حارس الأهلي ضمن الحسابات، في ظل الرغبة بالنزول بأعمار حراس المنتخب الوطني.

وأنهى حديثه” فيتوريا يريد أن يكون الحارس الثالث صغير السن، وهو ما ينطبق على نجم الاهلي”.