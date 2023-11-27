بعد اهتمام الزمالك.. المصري يحدد قيمة بيع مروان حمدي في الشتاء

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن وجود اهتمام من جانب نادي الزمالك بالتعاقد مع اللاعب مروان حمدي مهاجم نادي المصري البورسعيدي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وارتبط اسم مروان حمدي بالانتقال إلى الزمالك خاصًة بعد عرض إدارة المصري البورسعيدي اللاعب للبيع في الشتاء المقبل نظرًا لما بدر منه تجاه جماهير فريقه.

وقرر المصري عرض مروان حمدي للبيع نتيجة سلوكه تجاه جماهير النادي البورسعيدي في لقاء بيراميدز ببطولة الدوري حيث قام بالبصق عليهم أثناء عملية استبداله.

اقرأ أيضًا: لاعب أبو سليم عن تصريح شيكابالا :” حسبي الله ونعم الوكيل “

واشترطت إدارة المصري الحصول على مقابل مالي يصل قيمته نحو 23 مليون جنيه من أجل رحيل اللاعب في الشتاء المقبل.

وتلقى مروان حمدي عروضًا أيضًا للظفر بخدماته في الشتاء المقبل أبرزها من نادي سيراميكا كليوباترا لتدعيم صفوف الفريق البرتقالي في الموسم الحالي.