"مش من حقك تدخل الملعب".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لأحمد سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه عفت نصار نجم الزمالك السابق انتقاد لأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة بسبب تواجده في ملعب التدريبات مع اللاعبين.

قال عفت نصار في لقاء تلفزيوني عبر قناة الشمس:"على مجلس إدارة نادي الزمالك الوفاء بالوعود التي قدموها لجماهير القلعة البيضاء قبل نجاحهم، ومنها حل أزمة القيد سريعا".

أضاف: "الجميع منح مجلس الإدارة الثقة من أجل تواجدهم، وألوم على بعض الشخصيات الحديث المتكرر داخل القلعة البيضاء دون فائدة".

وأوضح :"مش من حق المشرف على الكرة في الزمالك ولا حتى رئيس النادي النزول إلى أرض الملعب والحديث مع اللاعبين، يجب أن يكون ذلك في الغرف المغلقة لأن كل واحد له اختصاص".

وكان نادي الزمالك حقق الفوز أمس على حساب أبو سليم الليبي، بهدف دون رد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.