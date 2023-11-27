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بعد جلسة مع وزير الزراعة.. الزمالك ينهي أزمة حجز جديدة على النادي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أزمة الحجز الذي كان موجود على نادي من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسبب المديونيات القديمة.

وعقد حسام المندوه، أمين الصندوق جلسة مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتفويض من مجلس الإدارة من أجل رفع الحجز.

وتم الاتفاق خلال الجلسة بين أمين صندوق الزمالك ووزير الزراعة، على تسوية المديونيات القديمة، ورفع الحجز على النادي، في ظل السياسة المتبعة، بإعادة العلاقة الجيدة للنادي الأبيض مرة أخرى.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، نجح في حل أزمة الحجز على أرصدة النادي، بعد جدولة المستحقات مع مصلحة الضرائب في الفترة الماضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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