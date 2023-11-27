شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 7 ثنائيات فى "دوري nile".. لاعبا بلدية المحلة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منافسات الموسم الجارى من الدورى المصرى وجود أكثر من ثنائية، وهى تفاهم ثنائي من لاعبي فريق معين فى اللعب من حيث تسجيل وصناعة الأهداف، وتشكيل ثنائى خطير على مرمى المنافسين، من خلال التناغم الموجود بينهما وقدرتهما على اختراق دفاع الخصم وهز شباكه.

وتعد ثنائية حسام أشرف وفابيو أكيم لاعبى بلدية المحلة هى الأفضل، بعدما ساهما فى إحراز ثلاثة أهداف فى 6 جولات هى عمر الجولات التي تم لعبها من عمر المسابقة المحلية.

ويوجد أكثر من ثنائية أخرى فى الدوري، مثل ثنائي جودوين شيكا ويسري وحيد فى طلائع الجيش والتي ساهمت في تسجيل هدفين، وثنائية أحمد قندوسي ومحمد إبراهيم، والتى ساهمت في تسجيل هدفين لفريق سيراميكا، وكذلك ثنائية قندوسى مع صديق أوجولا في سيراميكا وأسفرت عن تسجيل هدفين.

كما توجد ثنائية أسامة فيصل وكريم بامبو في البنك الأهلي، والتي ساهمت في تسجيل هدفين ، وكذلك ثنائية أحمد بلحاج وأيمن موكا في الجونة والتي أسفرت عن تسجيل هدفين، وأخيرا ثنائية جوب مابولولو وكريم الديب لاعبي الاتحاد السكندري.

وساهمت الثنائيات في تسجيل 4 أهداف في سيراميكا بفضل الثنائية التي تجمع قندوسي مع محمد إبراهيم، والتي تجمع اللاعب الجزائري مع صديق أوجولا ولكل ثنائية هدفين، ثم ثنائية لاعبي بلدية المحلة والتي أسفرت عن تسجيل 3 أهداف.

وإجمالا نجح ثنائيات فرق الدوري المصري فى تسجيل 15 هدفا بفضل التفاهم والتناغم بين اثنين من اللاعبين في الفرق التي سبق ذكرها.