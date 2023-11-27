شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة رفض سبورتنج لشبونة تقسيط غرامة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو نادى الزمالك حقيقة رفض نادى سبورتنج لشبونة تقسيط غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا، والتى تبلغ مليونا ونصف المليون دولار.

وأكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة النادى، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المفاوضات مازالت مستمرة مع النادى البرتغالى لتقسيط الغرامة، ومازال النادى فى انتظار الرد النهائي، ولم يصلنا رد من سبورتج لشبونة برفض اقتراح التقسيط من عدمه.

وأضاف أدهم، أن النادى فى انتظار وصول رد سبورتنج لشبونة على طلب تقسيط الغرامة حتى الآن.

ويتمنى مسئولو نادى الزمالك فى تقسيط غرامة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة، خاصة أن المبلغ المالى المقرر دفعه للنادى البرتغالى كبير للغاية، ويأمل مسئولو القلعة البيضاء فى إيجاد مرونة في التفاوض فى هذا الملف للتقدم خطوة كبيرة فى حل أزمة القيد.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك في الوصول لإتفاق مع مسئولي نادى سبورتنج لشبونة، على تقسيط غرامة شيكابالا والبالغة مليون ونصف مليون يورو، حتى يتحرك المجلس فى حسم الأمر لرفع القيد وتدعيم الفريق بالنواقص وسد الثغرات فى مختلف المراكز قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.