شكرا لقرائتكم خبر عن وائل بدر: تدريب منتخب السلة شرف كبير ونتمنى الفوز بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى وائل بدر، مدرب عام منتخب السلة ، سعادته بتولى مهمة تدريب المنتخب بجانب كل من محمد سليم ورامى جنيدى، بناءً على قرار مجلس إدارة الاتحاد بعد إقالة الكندى رولى رانا المدير الفني السابق للمنتخب.

وقال وائل بدر فى تصريحات لليوم السابع، إنه يشكر مجلس إدارة الاتحاد برئاسة مجدى أبو فريخة على منح الثلاثى هذه الثقة وتولى مسئولية المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بدر، أن تدريب المنتخب شرف كبير لأى مدرب، متمنيا الفوز بمنافسات البطولة العربية التي تعد أول ارتباطات المنتخب، والمقرر لها الشهر المقبل بالقاهرة.

وقرر اتحاد السلة استمرار الجهاز المساعد لروى رانا لفترة مؤقتة، حتى انتهاء البطولة العربية التى تقام بمصر الشهر المقبل، لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى.

وكان اتحاد السلة قد وجه الشكر للكندى روى رانا المدير الفني للمنتخب، بعد انتهاء عقده مع الفراعنة، والذى انتهى أغسطس الماضي.

وجاء توجيه الشكر للمدرب، خاصة أن المنتخب ليس لديه ارتباطات خلال الأشهر القادمة حتى يوليو المقبل، ولن يتمكن الاتحاد من سداد الراتب طوال هذه الفترة دون أى ارتباطات