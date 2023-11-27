شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك وجهاً لوجه فى كرة اليد مرتين خلال 11 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريقا الأهلى والزمالك لكرة اليد وجهاً لوجه مرتين خلال 11 يوماً على صعيد مسابقتين مختلفتين على الصعيد المحلى، حيث يخوض القطبان مواجهة ختام الدور الأول بدورى المحترفين فى السادسة مساء غد بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل أن يلتقيا مجددا 9 ديسمبر المقبل فى السوبر المصرى الذى يقام بالإمارات.

وواصل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى تصدر ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 برصيد 42 نقطة بعد انتهاء الجولة الـ14 التى أقيمت الجمعة الماضية، بينما حل الزمالك ثانياً برصيد 38 نقطة ، وجاء البنك الأهلى فى المرتبة الثالثة برصيد 37 نقطة يليه طلائع الجيش رابعا برصيد 30 نقطة ثم سبورتنج خامسا برصيد 27 نقطة.

وتشهد الجولة الـ 15 لقاءات قوية بخلال لقاء القمة بين كل من، الطيران مع الزهور طلائع الجيش مع المعادى وهليوبوليس مع العبور وسبورتنج مع سموحة و البنك الأهلى مع الشمس والجزيرة مع أصحاب الجياد والأوليمبى مع الترسانة.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.