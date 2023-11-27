الزمالك ينجح فى رفع الحجز من قبل هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في رفع الحجز الذي كان موجود على نادي الزمالك من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسبب المديونات القديمة.

وفوض المجلس الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق لإنهاء هذه الأزمة، حيث قام المندوه بالاجتماع بـ السيد القصير وزير الزارعة واستصلاح الأراضي وتم الاتفاق على تسوية المديونات القديمة.

كان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أعلن فى بيان رفع الحجز بشكل رسمي عن أرصدة النادي المالية في البنوك الحكومية والخاصة بعد الاتفاق مع مصلحة الضرائب، بعد مفاوضات مضنية تمت على مدار الأسبوع الماضي، مع بدء سداد النادي بشكل رسمي للمبالغ المتفق عليها لجدولة المديونية.

ووجه مجلس إدارة النادي شكره لوزير المالية الدكتور محمد معيط ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعلي الغباشي رئيس مأمورية الدمغة والضرائب للتفتيش على المصالح الحكومية، وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي السابق للنادي، على جهودهم خلال الفترة الماضية لإنهاء الأزمة، و تمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في إطار علاقة نادي الزمالك بكافة بمؤسسات الدولة التي تقوم على التفاهم والاحترام وإزالة أي مشاكل سابقة، وكان أبرزها مديونيات الضرائب المستمرة منذ فترة طويلة ومجالس سابقة.