شكرا لقرائتكم خبر عن شاهندة المغربي تقود طاقم تحكيم مصري لمباراة كينيا وبوتسوانا بتصفيات أفريقيا للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على تعيين طاقم تحكيم مصري نسائي لإدارة مباراة منتخبي كينيا ضد بوتسوانا، في إياب تصفيات أمم إفريقيا 2024 والمقرر لها يوم 29 نوفمبر.

واسندت اللجنة إدارة المباراة للمحكمة المصرية شاهندة المغربي، على أن يعاونها حكم رايه أول يارا عاطف، وحكم رايه ثاني مى حسن، على أن يعاونها الحكم الرابع نورا سمير حامد.

ويعود فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، من البرتغال خلال الساعات المقبلة بعد حصوله على إجازة قصيرة بسبب توقف الدوري مؤخرا، نظرا لارتباط المنتخبات الوطنية بمباريات رسمية.

وكشف محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنهمن بين مراحل التطوير هي الاعتماد على الحكام المصريين في كافة المستويات، ونجني ثمار ذلك بتواجد 6 حكام مصريين في بطولة أمم إفريقيا وأعتقد أنه أكبر عدد.

وكشف فاروق "هناك اجتماع يوم الأربعاء لتحديد عدد الحكام في منافسة السوبر بالإمارات واختيار أطقم التحكيم، ويجب أن يكون هناك صف أول وثاني وثالث وحتى الرابع بين الحكام ضمن خطة التطوير، نعم هناك أندية تشكو من بعض الأخطاء ولكن ستكون هناك أخطاء دائما ولكن نسعى للتطوير".

وشدد نائب رئيس لجنة الحكام "ليس معنى أننا نشيد بالتحكيم المصري أنه لا توجد أخطاء، بالطبع هناك أخطاء وهناك أندية تتضرر وهذه طبيعة كرة القدم وتحدث في العالم أجمع ولكن هدفنا الاجتهاد أكثر والتطوير".