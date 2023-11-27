شكرا لقرائتكم خبر عن الهوكى يعلن قائمة منتخب الشباب بكأس العالم بماليزيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الهوكى برئاسة شريف كمال، عن قائمة منتخب الشباب فى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 حتى 17 ديسمبر المقبل بماليزيا.

ضمت قائمة اللاعبين كلاً من: حسام الدين رجب وصابر أشرف وعبد الله أحمد وعمر هشام وعمرو وليد ويوسف محمد وسعيد أحمد وحسن عوض وزياد ياسرو باسل محمد ومحمد حسنى ومحمد رضا ومحمد مصطفى ومحمود حسن ومحمد أسامة.

يتوجه منتخب شباب الهوكى إلى ماليزيا يوم 1 ديسمبر المقبل،إستعدادا لخوض المنافسة .

فيما ستعد منتخب الرجال الأول لخوض التصفيات المؤهلة للأولمبياد، وكان منتخب مصر قد خسر من جنوب أفريقيا فى نهائي البطولة الأفريقية 2-1 وسط جدل تحكيمى كبير بعد إلغاء هدفين لمصر، لتتأهل جنوب أفريقيا لأولمبياد باريس.