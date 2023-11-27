شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدربين على قائمة الانتظار بدورى Nile.. أبرزهم حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" العديد من حالات تغيير المدربين فى الأندية بشكل مستمر خلال أحداث البطولة بسبب تراجع المستوى والنتائج.

وأقر مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، فى لائحة الموسم الحالي، استمرار الشروط التى تحد من تغيير المدربين وانتقالاتهم بشكل عشوائي بين الأندية، بحيث لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ أن يتولى مسئولية نادٍ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه، ويسمح له بالتعاقد مع نادٍ آخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين اثنين فقط.

ويسعى مسئولو الأندية دائما لتدراك الأمر سريعا وإجراء تغييرات بالأجهزة الفنية لتحسين وضع الفريق وتحسين النتائج، لذلك نرصد بعض الأسماء الموجودة على قائمة الانتظار لتدريب أحد الأندية وهم:

بدا مشواره التدريبي مع فريق الوحدة الإماراتي وأندية الزمالك وحرس الحدود وخورفكان الإماراتي والأولمبي والمصرى البورسعيدى والمصرية للاتصالات وبتروجت واتحاد الشرطة والزمالك وسموحة وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى وإنبي وسيرميكا والبنك الأهلي.

_ طلعت يوسف

قام طلعت يوسف بتدريب أندية الاتحاد السكندري، الكروم ، بلدية المحلة، طلائع الجيش، اتحاد الشرطة، النادي المصري، تليفونات بني سويف، بتروجيت، الأهلي الليبى، سموحة، مصر المقاصة، النادي الإسماعيلي، إنبى، الجونة .

_ محمد يوسف

بدأ محمد يوسف مسيرته التدريبيه مساعدا برفقة المدرب البرتغالى مانويل جوزيه بالنادى الأهلى، وحقق العديد من البطولات المحلية والقارية، أبرزها تحقيق بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2013 ثم خاض العديد من التجارب باندية سموحة وبتروجت والشرطة العراقى وفريق البنك الأهلى وطلائع الجيش.

تولى العميد حسام حسن أندية المصرى البورسعيدى، المصرية للاتصالات، الزمالك، الإسماعيلى، مصر المقاصة ، منتخب الأردن ، بيراميدز، الاتحاد السكندرى، سموحة.

يعد عماد النحاس من أسماء المدربين المتميزين فى الساحة الكروية حيث قام بتدريب أندية أسوان ، الشرقية ، طنطا ، الرجاء ، المقاولون العرب ، الاتحاد السكندرى.