شكرا لقرائتكم خبر عن 65 فرداً لكل نادٍ فى قمة محترفى اليد بين الأهلي والزمالك غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الأمنى لمباراة قمة دورى محترفى اليد بين الأهلى والزمالك، المحدد لها السادسة مساء غدٍ الثلاثاء على الصالة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى قمة الجولة الـ 15 بختام الدورالأول للموسم المحلى 2023 / 2024، عن السماح بحضور 65 فرداً من كل نادٍ بالقطبين.

ويستعد الأهلى والزمالك لمواجهة مرتقبة أخرى فى السوبر المصرى لكرة اليد المقرر له 9 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.

وواصل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى تصدر ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 برصيد 42 نقطة بعد انتهاء الجولة الـ14 التى أقيمت الجمعة الماضية، بينما حل الزمالك ثانياً برصيد 38 نقطة ، وجاء البنك الأهلى فى المرتبة الثالثة برصيد 37 نقطة يليه طلائع الجيش رابعا برصيد 30 نقطة ثم سبورتنج خامسا برصيد 27 نقطة.

وتشهد الجولة الـ 15 لقاءات قوية بخلال لقاء القمة بين كلا من ،الطيران مع الزهور طلائع الجيش مع المعادى و هليوبوليس مع العبور و سبورتنج مع سموحة و البنك الأهلى مع الشمس و الجزيرة مع أصحاب الجياد و الأوليمبى مع الترسانة.