شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر رد أبو سليم الليبى على إقامة مباراة إياب الكونفدرالية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الزمالك رد فريق أبو سليم الليبى على خوض مباراتهما فى إياب الكونفدرالية بالقاهرة، والتى تقام 25 فبراير المقبل بالجولة الخامسة بكأس الكونفدرالية، بدلا من إقامتها بالجزائر.

وكلف مجلس الزمالك عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق، للتواصل والتفاوض مع الفريق الليبى لنقل مباراتهم إلى القاهرة بدلا من الجزائر، على أن يقوم مدير الكرة بنقل رأى أبو سليم لإدارة الزمالك فور ردهم على طلب القلعة البيضاء .

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، نقل مباراة سوار الغيني المقرر لها 3 ديسمبر المقبل فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام باستاد السلام فى السابعة مساءً، بدلا من إقامتها في مدينة بواكي بكوت ديفوار، إلا أن الزمالك طلب من الجانب الغينى نقل المباراة إلى القاهرة على أن يتحمل الزمالك تكاليف إقامة الفريق الغيني، ووافق فريق سوار الغينى على طلب الفريق الأبيض.

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، وأبو سليم الليبي".

وفاز الزمالك على فريق أبو سليم الليبى فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بهدف دون رد أحرزه يوسف أوباما من كرة رأسية.