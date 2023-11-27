الامارات | محمد صلاح يصدم ميسي ورونالدو ويتمنى اللعب مع هذا النجم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى لاعب وهداف ليفربول محمد صلاح، حوارا مع شبكة إنجليزية كشف خلالها على العديد من الأمور الخاصة بكرة القدم ورؤيته للاعب الأفضل الذي يتمنى أن يلعب بجواره والمفاجأة أن الاختيار لم يكن ميسي أو رونالدو، ولكن لاعب أخر تمنى صلاح اللاعب بجواره لسبب فني.

وقال محمد صلاح في حوار مطول أجراه مع شبكة "سكاي سبورتس"، إنه بالتأكيد يتمنى اللعب مع رونالدو أو ميسي، ولكنه في نفس الوقت يرى أن النجم البلجيكي، كيفين دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي، هو اللاعب المثالي بالنسبة إليه.

وأضاف محمد صلاح: "ميسي أم رونالدو؟، بالنسبة لي إذا اخترت واحدا من الدوري الإنجليزي فسيكون كيفين دي بروين، لرؤيته وكذلك لثقتي في أنه سيجدني في أي مكان اتواجد فيه، بالتأكيد أرغب في اللعب مع ميسي ورونالدو، وكذلك كيفين، إنه لاعب رائع؛ لكن في كل الأحوال أنا أركز على طريقة لعبي فقط، وكيفية تطوير مستواي".

وأكد صلاح أن المدافع سيزار أزبيلكويتا، كان أصعب منافس واجهه في الدوري الإنجليزي، إضافة إلى أشلي كول، والذي أكد إنه مميز جدا في قراءة المباراة، وذكي للغاية، ويعرف كيف يتحرك منافسه، مشيرا إلى نه لا يتمتع بطول قامة، لكنه ذكي للغاية وقوي حقا.

وشارك محمد صلاح (31 عاما) في 18 مباراة خلال الموسم الحالي، في مختلف المسابقات مع ليفربول ونجح في أحراز 12 هدفا وصنع 5 أهداف، كما فاز بلاعب الشهر في الدوري الإنجليزي لشهرين متتاليين.