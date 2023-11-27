شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يهنئ لاعب الأهلى بعيد ميلاده: "كل سنة وأنت طيب يا أخويا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد صبحى، حارس فريق الزمالك الموقوف والمعروض للبيع من جانب إدارة النادى، على تهنئة عمار حمدى لاعب الأهلى المعار للمقاولون بعيد ميلاده.

ونشر صبحى صورة للاعب الأهلى عبر موقع تبادل الصور إنستجرام وعلق عليها: "كل سنة وأنت طيب يا أخويا وعيد ميلاد سعيد".



عمار حمدى

وقام محمد صبحى خلال الفترة الأخيرة ومنذ قرار إيقافه وعرضه للبيع بمغازلة جماهير الزمالك عن طريق نشر فيديوهات من خلال تدريبه داخل جيم النادى، عبر خاصية القصص بموقع تبادل الصور إنستجرام، فى إشارة منه إلى التزامه بالعقوبة واستعداده للمشاركة مرة أخرى مع الفريق بعد انتهاء الإيقاف.

ويخوض محمد صبحى حارس مرمى الزمالك تدريبات مكثفة داخل جيم النادى بميت عقبة، رغم قرار ايقافه من مجلس ادارة الزمالك ، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد فى الدورى.