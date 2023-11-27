شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام إيهاب جلال مع الإسماعيلى قبل مواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غد، الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

وقاد إيهاب جلال فريق الإسماعيلي فى 6 مباريات هذا الموسم ببطولة الدوري المصري الممتاز، حقق فوزا وحيدا وتعادلا وحيدا أيضًا، بينما تلقى 4 هزائم، منها هزيمتان فى الوقت القاتل من المباراة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، كمال السيد

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلاني، حمدى النقاز، محمد دسوقى، عصام صبحى، أحمد محسن، محمد عمار

الوسط: عمر الساعى، عماد حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، نادر فرج، مروان حمدى، محمد وجدي، صالح جمعة، عبد الله السعيد، محمد بيومي، بشار أشرف، عمرو السعيد

الهجوم: ياو أنور، باسم مرسي، حسن صابر

ويعقد إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، اجتماعاً مع لاعبيه لحثهم على استعادة الانتصارات فى مواجهة بيراميدز المقبلة. ويطالب إيهاب جلال لاعبيه بضرورة استعادة التركيز وتلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي من شأنها استمرار نزيف النقاط.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9.

ويستعين إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، بمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر والتي فاز بها الفارس الأبيض بركلات الترجيح بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في الوقت الاصلى للمباراة حتى يستكشف الفريق السماوى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري.

وسبق لإيهاب جلال تدريب فريق بيراميدز ولكنه يرغب فى الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السماوى الذى أجري تغييرات عديدة على تشكيلته الأساسية قبل إنطلاق الموسم الجاري.