شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة الأهلي غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في الجولة السابعة من الدوري، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء غد، الثلاثاء باستاد المقاولون العرب.

ويدخل سموحة مواجهة الأهلي بقائمة مكونة من:

الهانى سليمان - محمد أشرف - حسين تيمور - أحمد حكم - حسين فيصل - أبو بكر ليادى - الحسن دحدوح - فادى فريد - شريف رضا - محمود وحيد - محمد سعيد مكرونة - إسلام جابر - حمدى علاء - محمود حليمو - حسام حسن - مصطفى البدرى - محمد مصطفى ميدو - أحمد خالد - طارق علاء - عمرو قلاوة - عبد اللطيف قسو - دوكو دودو

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب دوري نايل رغم خوضه 5 مباريات حتى الآن برصيد 13 بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة.

بينما يتواجد نادي سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط بعد خوض 6 مباريات، بعد الفوز في مباراتين، والتعادل في مثليهما والخسارة في أخرتين.