شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة الأهلي غداً والان مع تفاصيل الخبر
ويدخل سموحة مواجهة الأهلي بقائمة مكونة من:
الهانى سليمان - محمد أشرف - حسين تيمور - أحمد حكم - حسين فيصل - أبو بكر ليادى - الحسن دحدوح - فادى فريد - شريف رضا - محمود وحيد - محمد سعيد مكرونة - إسلام جابر - حمدى علاء - محمود حليمو - حسام حسن - مصطفى البدرى - محمد مصطفى ميدو - أحمد خالد - طارق علاء - عمرو قلاوة - عبد اللطيف قسو - دوكو دودو
ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب دوري نايل رغم خوضه 5 مباريات حتى الآن برصيد 13 بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة.
بينما يتواجد نادي سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط بعد خوض 6 مباريات، بعد الفوز في مباراتين، والتعادل في مثليهما والخسارة في أخرتين.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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