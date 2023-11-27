شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات أحمد سامى أمام الأهلي قبل مباراة سموحة غداً والان مع تفاصيل الخبر
وتعتبر هذه المواجهة التاسعة لأحمد سامي المدير الفني لسموحة في تاريخه التدريبي أمام النادي الأهلي، وخلال هذه المواجهات مع كافة الأندية التي تولى تدريبها خاض 9 مباريات مع 4 أندية أمام الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز فى لقاء وحيد عندما كان مدرباً لطلائع الجيش فى الدور الأول للدورى موسم 2021 وفاز بهدفين مقابل هدف.
وتعرض للخسارة فى 6 مباريات، وتعادل في مواجهتين فقط، وعلى صعيد الأهداف، استقبلت شباك الفرق التى تولى تدريبها 22 هدفًا، وتمكن من تسجيل 5 أهداف فى شباك الأحمر.
ويدخل سموحة مواجهة الأهلي بقائمة مكونة من:
الهانى سليمان - محمد أشرف - حسين تيمور - أحمد حكم - حسين فيصل - أبو بكر ليادى - الحسن دحدوح - فادى فريد - شريف رضا - محمود وحيد - محمد سعيد مكرونة - إسلام جابر - حمدى علاء - محمود حليمو - حسام حسن - مصطفى البدرى - محمد مصطفى ميدو - أحمد خالد - طارق علاء - عمرو قلاوة - عبد اللطيف قسو - دوكو دودو
ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري رغم خوضه 5 مباريات حتى الآن برصيد 13 بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة.
بينما يتواجد نادي سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط بعد خوض 6 مباريات، بعد الفوز في مباراتين، والتعادل في مثليهما والخسارة في أخرتين.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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