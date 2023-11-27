شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات أحمد سامى أمام الأهلي قبل مباراة سموحة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف النادي الأهلي نظيره سموحة في السابعة مساء غد، الثلاثاء باستاد "المقاولون العرب" فى الجولة السابعة من دوري Nile.

وتعتبر هذه المواجهة التاسعة لأحمد سامي المدير الفني لسموحة في تاريخه التدريبي أمام النادي الأهلي، وخلال هذه المواجهات مع كافة الأندية التي تولى تدريبها خاض 9 مباريات مع 4 أندية أمام الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز فى لقاء وحيد عندما كان مدرباً لطلائع الجيش فى الدور الأول للدورى موسم 2021 وفاز بهدفين مقابل هدف.

وتعرض للخسارة فى 6 مباريات، وتعادل في مواجهتين فقط، وعلى صعيد الأهداف، استقبلت شباك الفرق التى تولى تدريبها 22 هدفًا، وتمكن من تسجيل 5 أهداف فى شباك الأحمر.