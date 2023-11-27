شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قرعة التصفيات المؤهلة لأولمبياد السلة بمشاركة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم قرعة التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لكرة السلة بباريس 2024، بمشاركة المنتخب المصرى.

وتقام القرعة فى التاسعة مساء اليوم بمدينة نيون السويسرية بمشاركة 24 منتخباً من 6 قارات، وعلى مستوى افريقيا يشارك في التصفيات كل من منتخبات أنجولا وساحل العاج والكاميرون، بالإضافة إلى مصر.

ووفقا لنظام البطولة يتم توزيع المنتخبات المتأهلة إلى 4 مجموعات ، تضم كل مجموعة ستة منتخبات ، و المنتخبات الستة يتم تقسيمها الى مجموعتين يلعب كل منتخب مباراتين.

كان اتحاد السلة قد وجه الشكر للكندى روى رانا المدير الفني للمنتخب، بعد انتهاء عقده مع الفراعنة، والذى انتهى أغسطس الماضي.

وجاء توجيه الشكر للمدرب، خاصة أن المنتخب ليس لديه ارتباطات خلال الأشهر القادمة حتى يوليو المقبل، ولن يتمكن الاتحاد من سداد الراتب طوال هذه الفترة دون أى ارتباطات.