شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك يستكشف مودرن فيوتشر قبل مواجهة الأربعاء فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ معتمد جمال، المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، دراسة واستكشاف فريق مودرن فيوتشر، قبل المواجهة بين الأبيض ومودرن فيوتشر، المقرر لها بعد غد الأربعاء، فى الجوة السابعة من بطولة دورىnile .

ويدرس معتمد جمال فيوتشر عن طريق مشاهدة مباريات الفريق السابقة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس، وكذلك أبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه حتى يتسنى له استعادة الانتصارات بالدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة فيوتشر بالجولة السابعة الأربعاء المقبل 29 نوفمبر باستاد السلام.

وتغلب فريق الزمالك أمس على أبو سليم الليبى في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية ، بالمباراة التي جمعت الفريقين ببرج العرب بالإسكندرية.

وجاء فوز الزمالك ليحقق أول 3 نقاط له في البطولة، ليحتل المركز الثانى في ترتيب مجموعته بفاق الأهداف عن ساجرادا الأنجولى، حيث يقع الزمالك فى المجموعة الثانية بجانب فرق أبو سليم الليبى، وسوار الغينى بالإضافة إلى ساجرادا الأنجولى.