بالقاضية ممكن.. دوري أبطال إفريقيا يحتفل بفوز الأهلي على الزمالك في نهائي القرن

الشارقة - اميمة ياسر -

احتفل الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا على منصة "إكس" بذكري تتويج النادي الأهلي باللقب الإفريقي في نهائي القرن أمام الزمالك في عام 2020.

وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، بعد فوزه فى الوقت القاتل على الزمالك بنتيجة 2-1 باستاد القاهرة في المباراة التي أقيمت يوم الـ 27 من نوفمبر 2020.

تقدم الأهلي مبكرا في الدقيقة الخامسة عن طريق نجمه عمرو السولية، وأدرك الزمالك التعادل عن طريق قائده محمود عبد الرازق "شيكابالا" في الدقيقة 31، قبل أن يسجل محمد مجدي أفشة هدف الفوز القاتل للأهلي في الدقيقة 85 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز، نجح الأهلي في فك عقدته بعدما اقتنص لقب دوري الأبطال بعد غياب 7 أعوام كاملة منذ آخر تتويج عام 2013 وحقق اللقب بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

فوز الأهلي باللقب الإفريقي مكنه من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر، وتوّج فيها بالميدالية البرونزية.