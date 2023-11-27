الامارات | ختام مشاركة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج في فعاليات القافلة الرياضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج مشاركته المميزة في فعاليات القافلة الرياضية التي أقيمت على مدار 3 أيام تحت مظلة دبي للياقة البدنية 30 30X في ممشى مدينة دبي الطبية وذلك بتنظيم القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع سلطة مدينة دبي الطبية.

وشهدت الحلبة التي أقامها الاتحاد ضمن الفعاليات إقبالا مجتمعيا كبيرا من الكبار والصغار وسط تفاعل مميز من قبل الأندية والراغبين بالانخراط في صفوف اللعبة، كما تعرف الزوار على خطط اتحاد اللعبة والبرامج التي يقدمها والنشاطات التي تقام على مدار الموسم، في إطار سعي الاتحاد لاستدامة خطط نشر ثقافة اللعبة ودعم التواجد في كافة الفعاليات والعمل على توسيع قاعدة الممارسين للعبة.

وكان افتتاح الفعاليات قد شهد حضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وتابع جانبا من تدريبات المنتخب الوطني للمواي تاي وأطلع على نطاق عمل اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج وأجندة مسابقاته داخل الدولة ومشاركاته في المحافل القارية والدولية.