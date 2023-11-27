تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة أجمك بدوري أبطال آسيا اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، علي التشكيل الأقرب الذي سيخوض به اللقاء المنتظر مساء اليوم الإثنين، وذلك أمام نظيره أجمك الأوزبكي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الخامسة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة أجمك

في حراسة المرمى : مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: سويلم المنهالي - لويس فيليبي - حسن كادش - أحمد بامسعود

خط الوسط: مهند الشنقيطي - فابينيو - فيصل الغامدي

خط الهجوم: صالح العمري - كريم بنزيما - عبد الرزاق حمدالله.

موعد مباراة اتحاد جدة وأجمك الأوزبكي في دوري أبطال أسيا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الاتحاد مع نظيره أجمك مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد أجمك الأوزبكي في دوري أبطال أسيا

تذاع مباراة الاتحاد أمام نظيره فريق أجمك الأوزبكي، عبر SSC1 HD، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.