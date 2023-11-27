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مدرب سموحة يُعلن قائمة الفريق لمواجهة الأهلي غدًا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة النادي الأهلي غدًا الثلاثاء، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة من ، ويحتضنها ستاد المقاولون العرب.

 

وجائت قائمة سموحة لمواجهة الأهلي كالتالي:

الهانى سليمان - محمد أشرف - حسين تيمور - أحمد حكم - حسين فيصل - أبو بكر ليادى - الحسن دحدوح - فادى فريد - شريف رضا - محمود وحيد - محمد سعيد مكرونة - إسلام جابر - حمدى علاء - محمود حليمو - حسام حسن - مصطفى البدرى - محمد مصطفى ميدو - أحمد خالد - طارق علاء - عمرو قلاوة - عبد اللطيف قسو - دوكو دودو.

 

ويلاقي الأحمر نظيره سموحة على ملعب المقاولون العرب ، في تمام السابعة مساء الغد، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

 

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.

وخلال تاريخ مواجهات المدرب أحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري مع كافة الأندية التي تولى تدريبها خاض 9 مباريات مع 4 أندية أمام الأهلي.

 

تمكن من تحقيق الفوز خلال لقاء وحيد فقط ، وتعرض للخسارة في 6 مباريات ، مع تعادل في مواجهتين فقط.

وعلى صعيد الأهداف ، استقبلت شباك الفرق التي تولى تدريبها 22 هدفًا، وتمكن من تسجيل 5 أهداف في شباك الأحمر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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