غدًا .. الأهلي والزمالك في قمة اليد بدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - في مواجهة مرتقبة لحساب دوري المحترفين ، يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي نظيره الزمالك ، مساء غد الثلاثاء.





كان الفريق الأحمر بقيادة مدربه الإسباني ديفيد ديفيز ، قد استأنف تدريباته الجماعية عصر أمس الأحد ؛ استعدادًا لمواجهة القمة المرتقبة.

كما حرص المدرب الإسباني ديفيز، على منح اللاعبين راحة سلبية أول أمس من التدريبات الجماعية عقب خوض لقاء الطيران الذي حقق خلاله الأهلي الفوز بنتيجة 41-21 ضمن منافسات البطولة.

وأشاد ديفيد ديفيز، بالأداء المميز للاعبين في مواجهة الطيران على الصعيدين البدني والفني، مطالبا الفريق بالاستمرار فى بذل أقصى جهد وتقديم أفضل أداء خلال الفترة المقبلة.

وأكد مدرب رجال يد الأهلي على صعوبة المرحلة الحالية في الموسم الجاري، بسبب تلاحم المباريات وقوة المواجهات، لافتا إلى ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين ورغبتهم في الاستمرار بتحقيق الانتصارات.

الأهلي وسموحة ..

وعلى صعيد منافستن كرة القدم خاض الفريق الأحمر تحت قيادة مديره الفني مارسيل كولر مرانه الجماعي بالأمس ، أعقبه محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية.

بينما خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة ميدياما أول أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استكمل باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.

وواصل رضا سليم تنفيذ تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد الجراحة التي أجراها في الترقوة.

وأغلق الجهاز الفني ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق أول أمس على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.