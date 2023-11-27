فرج عامر: ضم عبد القادر إلى سموحة مستحيل

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموح عن إمكانية تعاقد فريقه مع أحمد عبد القادر صانع ألعاب الأهلي ، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة.





وقال عامرخلال تصريحات إعلامية الساعات الأخيرة إنه لا توجد إمكانية لضم عبد القادر ولا أيبة مساعي نحو هذا، خاصة أن عقده أصبح ضمن لاعبي الفئة الأولى مع الأهلي.

وأضاف خلال حديثه :عبد القادر الآن نجما كبيرا وله بصمة مع الأهلي، سموحة سابقًا تعاقد معه في سن صغيرة، وقدم مردود جيد مع الفريق.

مران الأهلي الأخير ..

وخاض الفريق الأحمر تحت قيادة مديره الفني مارسيل كولر مرانه الجماعي بالأمس ، أعقبه محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية.

بينما خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة ميدياما أول أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استكمل باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.

وواصل رضا سليم تنفيذ تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد الجراحة التي أجراها في الترقوة.

وأغلق الجهاز الفني ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق أول أمس على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.