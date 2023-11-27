دوري أبطال آسيا.. موعد مباراة اتحاد جدة و أجمك الأوزبكي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق اتحاد جدة السعودي ضيفا ثقيلًا على نظيره أجمك الأوزبكي، فيالمباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الخامسة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد أجمك الأوزبكي في دوري أبطال أسيا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الاتحاد مع نظيره أجمك مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد أجمك الأوزبكي في دوري أبطال أسيا

تذاع مباراة الاتحاد أمام نظيره فريق أجمك الأوزبكي، عبر SSC1 HD، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترتيب المجموعة الثالثة.. اتحاد جدة يتصدر

يتربع فريق اتحاد جدة علي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا 2023/2024 برصيد 9 نقاط؛ وذلك بعدما حقق الفوز في 3 مباريات وتلقي هزيمة واحدة، فيما يقبع فريق أجمك إف سي الأوزبكي في المركز الرابع والأخير دون تحقيق أي نقاط.