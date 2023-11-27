مدرب النصر السعودي يجهز مفاجأة في تشكيله أمام بيرسبوليس

يجهز لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مفاجأة في تشكيل العالمي خلال مواجهة بيرسبوليس الإيراني، في دوري أبطال آسيا.

ويدرس كاسترو، الدفع بالجناح أيمن يحيى في مركز الظهير الأيسر في تشكيل النصر السعودي أمام بيرسبوليس الإيراني، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

كاسترو قرر تغيير مركز يحيى، خلال مناورة الفريق ضمن الحصة التدريبية أمس، وإشراكه في مركز الظهير الأيسر، بدلًا من محمد قاسم.

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وخرج أليكس تيليس الظهير الأيسر لفريق النصر السعودي، من حسابات كاسترو، خلال مواجهة بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا، المقرر إقامتها على أرضية ملعب “الأول بارك”.

واستقر كاسترو على ضم كريستيانو رونالدو، نجم الهجوم، وأوتافيو مونتيرو، لاعب الوسط، والمدافع الإسباني إيميريك لابورت، والجناح السنغالي ساديو ماني، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الوسط إلى قائمة الفريق، واستبعاد تيليس.

من جهة أخرى، فإن عبد الرحمن غريب أصبح جاهزًا لخوض مباراة بيرسبوليس، بعد أن شارك في التدريبات الجماعية للفريق.