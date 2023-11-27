مودريتش يثير ذعر ريال مدريد قبل مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا

اثار الدولي الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني الجدل في الساعات الماضية حول إمكانية مشاركته في اللقاء المرتقب أمام نادي نابولي الإيطالي.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد منافسه نابولي في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل المرينجي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “أس” الإسبانية فإن لوكا مودريتش يعاني من زيادة طفيفة في العضلات الأمر الذي قد ينتج بسبب مشاركته في مباريات عديدة خلال الأسابيع الأخيرة.

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وأضحت الصحيفة الإسبانية أن الإصابة لا تشكل خطرًا على قائد منتخب كرواتيا لكنه قد يحصل على راحة في اللقاء القادم ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا لاسيما أن ريال مدريد قد حجز تذكرة التأهل لدور التالي بالبطولة القارية.

وخاض مودريتش 505 مباراة بقميص النادي الملكي عقب مشاركته الأخيرة أمام قادش ليصبح اللاعب رقم 15 الذي لعب اكثر عدد من المباريات مع العملاق الإسباني.