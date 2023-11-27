في ذكرى نهائي القرن.. احصائيات مثيرة تفض الاشتباك بين الأهلي والزمالك

تحل اليوم الذكرى الثالثة لواحدة من أشهر مباريات الكرة المصرية والتي جمعت الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2020 بملعب القاهرة الدولي في رهان عناق الأميرة السمراء.

السابع والعشرين من نوفمبر من عام 2020 هو الذكرى الأجمل في أذهان وقلوب كل أهلاوي ، وبطبيعة الحال الأسوأ لأنصار ميت عقبة، بعد تتويج أبناء التتش بالنجمة التاسعة.

“الكورة إجوال”، والنهائيات تكسب ولا تلعب، عبارات شهيرة في عالم كرة القدم خاصة بمقارنة الجماهير بنتيجة المباريات والمستوى الفني والأداء والسيطرة وخلافه خلال سيرها.

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جماهير الزمالك لازالت ترى أن الأهلي لم يكن الأحق باللقب، مبررةً ذلك بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه لاعبو فريقها في نهائي القرن، وأنه كان الأفضل على مستوى الأرقام خلال 90 دقيقة.

وفي الوقت نفسه ترى جماهير الأهلي أن الكرة الواقعية هي من تنتصر بعيدًا عن الأداء الجمالي والأستحواذ والأفضلية على مستوى الأداء.

“كورة 365” يستعرض من خلال السطور التالية جميع الاحصائيات الخاصة بنهائي القرن الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

أرقام من مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نهائي القرن

التسديدات: 52 % للزمالك، 48% للأهلي ، وإجمالي التسديدات يتفوق الأبيض بـ 12 مقابل 9 للأحمر.

الأهلي تفوق على مستوى التسديدات على المرمى بـ 5 ، أقل واحدة عن تسديدات الزمالك.

في الركنيات تفوق الزمالك بـ 7 مقابل 3 فقط للأهلي، واركتب لاعبو التتش 20 مخالفة، و 17 لأبناء ميت عقبة.

البطاقات الصفراء 4 للأهلي و 1 للزمالك، وبطاقتين باللون الأحمر بعد نهاية المواجهة من نصيب مصطفى محمد وحسين الشحات.

الأهلي صنع فرصة كبيرة محققة للتهديف، بينما يصنع لاعبو الزمالك فرصة محققة.

من كان الأفضل الزمالك أم الأهلي ؟

وبالنسبة لانقاذات حراس المرمى، فأنق كل من محمد الشناوي وأبو جبل مرمامها من 3 فرص.

تستمر احصائيات نهائي القرن بين الأهلي و الزمالك، حيث بلغت عدد التمريرات البيضاء 403 مقابل 390 حمراء، ودقة التمريرات في فريق التتش جاءت بنسبة 75% مقابل 81% في ميت عقبة.

الأهلي تفوق في العرضيات الناجحة بنسبة 40 % مقابل 20 % نسبة نجاح الزمالك، كذلك في التمريرات الطولية الصحيحة 49% مقابل 43 %.

تفوق كبير لنادي الزمالك على مستوى المراوغات، بـ 12 واحدة من 16 محاولة ونجاح بنسبة 75 % مقابل 4 من 10 لـ الأهلي ونسبة 40%.

وفقد لاعبو الأهلي الكرة 131 مرة مقابل 129 في الزمالك، وفي إجمالي الفوز بالاتحامات كان التفوق للفريق الأبيض بـ 89 مقابل 73.

المفاجآت كانت في تقييم اللاعبين، وفقًا لشبكة “سوفا سكور” العالمية، حيث حصل علي معلول على أسوأ تقييم في نهائي القرن الأفريقي بـ 6.0 درجات فقط، بينما حصل كل من طارق حامد وشيكابالا ثنائي الزمالك و محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي وصاحب العرس على 7.6 درجة كأفضم تقييم.