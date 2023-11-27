إعلامي قناة الاهلي يسخر من خماسية بيراميدز الساحقة

سخر مقدم البرامج في قناة الاهلي، الإعلامي محمد فارس، من خسارة فريق بيراميدز الساحقة بخماسية أمام الفريق الأحمر، في دوري الجمهورية للشباب، خاصة بعد تصريحات مسئولي السماوي عقب اللقاء.

وكتب فارس مقدم برنامج «الأهلي خط أحمر» بقناة النادي الاهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: ” بيراميدز قالك بس محتاجين نبني ثقافة وشخصية البطل مع اللاعب من الناشئين في مواجهة الأهلي وإن القصة فعلا طموح مش فلوس.. بس يا سيدي فريق الشباب في بيراميدز خسر من شباب الأهلي ٥/٠”.

واستطاع فريق الاهلي أن يمطر شباك نظيره بيراميدز بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملاعب القلعة الحمراء في مدينة نصر، في دوري الجمهورية للشباب.

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وتمكن اللاعب إسلام عبدالله من تسجيل” هاتريك” ثلاثة أهداف، فيما أحرز كل من محمد سمير ومحمد وائل الهدفين الرابع والخامس، لصالح النادي الاهلي.