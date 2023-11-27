صافرة قطرية تدير مباراة الهلال السعودي ضد نافباخور في دوري أبطال آسيا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إسناد مهمة إدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أمام نظيره نافباخور الأوزبكي، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يواجه الهلال السعودي نظيره نافباخور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، غدًا الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال السعودي ضد نافباخور الأوزبكي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية الملعب المركزي في أوزبكستان.

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وتم تكليف الحكم القطري سلمان فلاحي، لإدارة مباراة الهلال ونافباخور الأوزبكي غدًا الثلاثاء، في البطولة الآسيوية.

ويدخل الهلال السعودي المباراة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل نافباخور الأوزبكي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.