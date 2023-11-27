جيسوس يكشف عن تغيير في تشكيل الهلال أمام نافباخور

كشف جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن إجراء تغييرات في تشكيل الزعيم خلال مواجهة نافباخور الأوزبكي.

ويلتقي الهلال السعودي بنظيره نافباخور الأوزبكي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، غدًا الثلاثاء.

وقال جيسوس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نافباخور، اليوم الإثنين: “لست قلقًا من أي شيء، لدينا كل المقومات التي تجعلنا مؤهلين للفوز”.

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وتابع جيسوس: “نحن نمر في فترة مختلفة عن لقاء نافباخور السابق في الرياض، تحسننا كثيرًا هجوميًا ودفاعيًا ونريد أن ينعكس ذلك على أرض الملعب”.

واستكمل مدرب الهلال السعودي: “أنا أحب التحديات وأستمتع بها، ونحن نحترم نافباخور كثيرًا ولكننا نريد الفوز والصدارة، وسنجري تغييرات كثيرة في لقاء الغد بسبب ضغط المباريات، حيث أننا نلعب مباراة كل يومين”.