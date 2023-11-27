تحت أنظار صنداونز.. الأهلي وبيراميدز يتنافسان على ضم جوناثان سواه

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت تقارير صحفية غانية، عن اهتمام النادي الأهلي وبيراميدز بضم المهاجم الغاني جوناثان سواه، لاعب فريق ميدياما، في ظل مراقبة فريق صندانز الجنوب أفريقي للاعب أيضا، تحسبا للدخول في مفاوضات لضمه.

وظهر جوناثان سواه، ضمن التشكيل الأساسي، لفريق ميدياما الغاني خلال مواجهة الأهلي التي أقيمت يوم السبت الماضي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف موقع "غانا ويب"، أن جوناثان سواه، دخل ضمن اهتمامات أندية الأهلي وبيراميدز وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، تمهيدا للتفاوض على ضمه في الأيام المقبلة.

وأضاف الموقع الغاني أن الثلاثة أندية أبدوا إعجابهم بأداء اللاعب الذي يبلغ من العمر الـ24 عامًا، دون توضيح موقف نادي ميدياما من إمكانية تركه في الانتقالات الشتوية المقبلة من عدمها.