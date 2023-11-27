بينهم معلول.. موقف مصابي الأهلي من مواجهة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لمواجهة سموحة غدا الثلاثاء، في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد المقاولون العرب.

وسوف يختتم الفريق الأحمر تدريباته على ملعب النادي اليوم، قبل اختيار السويسري مارسيل كولر القائمة المختارة للمباراة والدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق الكبرى.

ويعاني الفريق الأول للنادي الأهلي، من إصابات عديدة قبل مواجهة اليوم، على رأسهم التونسي علي معلول الذي غاب عن المباريات الماضية، ونفس الأمر للفرنسي أنتوني موديست.

وعلم موقع الخليج 365، أن الثنائي عمرو السولية وعلي معلول جاهزان للمشاركة في المباريات بعد تعافيهما من الإصابة، والجهاز الطبي منح اللاعبين الضوء الأخضر للمشاركة والأمر يتوقف على قرار مارسيل كولر.

وأوضح أن الفرنسي أنتوني موديست يعاني من شد في العضلة الضامة وخارج الحسابات الفنية لمباراة سموحة ويقترب من عدم السفر مع الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج افريكانز المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وأكمل المصدر أن التونسي محمد الضاوي كريستو يعاني من الإصابة ويحتاج إلى فترة ما بين أسبوع و10 أيام للعودة للتدريبات الجماعية، بينما المغربي رضا سليم بدأ الجري الخفيف حول الملعب وسيتدرب بالكرة منفردا بعد أيام قليلة.