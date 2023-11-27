أجويرو يهاجم صديق كريستيانو رونالدو بسبب ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث مهاجم منتخب الأرجنتين السابق سيرخيو أجويرو في البث المباشر على قناته، عن الإعلامي إيدو أجيري صديق كريستيانو رونالدو.

وقال أجويرو غاضبا: "أريد أن أوجه رسالة إلى المدعو إيدو أجيري الذي يدافع عن كريستيانو رونالدو، يوم مباراة الأرجنتين والبرازيل أرسلوا له فيديو قصير يتحدث فيه عن ميسي".

وأضاف: "نحن نعرف من يكون هذا الشخص لكن ما لفت انتباهي هو أنه أساء لـ "دي باول" لأنه يكون بجانب ميسي طوال الوقت، ويمكنني الإساءة له أيضا مثلما يفعل لأنه يدافع عن رونالدو".".

وواصل: "ميسي بطل العالم، هل تعرف ما قاله رودريجو له؟ يجب أن نرى ما إذا كان رودريجو يسخر منه أيضًا، عندما يسخر الناس من فينيسيوس يقوم بالرد عليهم".

واختتم: "الآن يمكنك قول ما تريده وإذا أردت أن تقول شيئًا لي فأنا لا أهتم، ولا يوجد لدي أي مشكلة في أن أسئ لك وجهاً لوجه".