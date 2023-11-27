كاف يستعيد ذكرى مباراة القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استعاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ذكرى مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ونشر الكاف عبر حسابة الرسمي على منصة "فيسبوك"، ملخص للمباراة، وعلق: "قبل ثلاث سنوات، توج النادي الأهلي بطلاً لأفريقيا للمرة التاسعة التي طال انتظارها، حقيقة أنه كان نهائي الديربي الوحيد حتى الآن المميز للغاية".

جدير بالذكر، بطولة دوري أبطال أفريقيا الآن في مرحلة دور المجموعات، ويحتل النادي الأهلي صدارة المجموعة الرابعة حتى الآن، على أن يلاقي يانج أفريكانز يوم السبت المقبل في ثاني مباريات الأميرة السمراء.