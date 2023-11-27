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"في النهاية أصبحنا أبطالاً".. ميسي يتحدث عن ذكريات التتويج بمونديال 2022

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الأسطورة الأرجنتينية ليونيل في مقابلة صحفية عن الفوز بكأس العالم قطر 2022، وماذا فعل بعد فشله في تحقيق اللقب من قبل.

وظهر ميسي في لقطات من مقابلة صحفية وهو يتحدث عن كأس العالم، والتي سيتم إذاعتها كاملة يوم 30 من الشهر الجاري.

وقال ميسي: "أعظم شيء يمكن أن يحدث للاعب كرة قدم هو أن يصبح بطلاً للعالم مع منتخب بلاده، وبالفعل في النهاية أصبحنا أبطالاً".

وواصل: "حتى في أفضل أحلامي، لم أكن لأحلم بالفوز بكأس العالم بالطريقة التي فعلتها".

وعن الفوز بكأس العالم بعد الكثير من المحاولات، أضاف: "هذه هي الحياة، انهض وحاول مرة أخرى وعد للقتال من أجل ما تريد، الأشياء لا تحدث دائمًا كما نريد ولكن دائمًا ابذل قصارى جهدك".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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