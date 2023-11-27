منافس الأهلي المحتمل.. جوارديولا يعلن غياب نجم مانشستر سيتي عن مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة لايبزيج غدا الثلاثاء، غياب صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين عن كأس العالم للأندية المقام آخر العام في المملكة العربية السعودية.

وقال جوارديولا: "لن يشارك اللاعب البلجيكي معنا في كأس العالم، أود أن يشارك كيفين دي بروين طوال الموسم، لكنه خضع لعملية جراحية وعليه أن يتعافى بشكل جيد، وستكون عودته في نهاية شهر ديسمبر أو العام الجديد، سنة جديدة سعيدة للجميع".

وأضاف: "دي بروين لم يعد شابًا بعد الآن، الوقت يمضي ويجب أن نتوخى الحذر جيدًا في عملية شفائه".

وعن تحديثات إصابة لاعبي السيتي، تابع: "لدينا تدريب الآن ولكننا سنرى بعد ظهر اليوم ماذا سيحدث، لست متفائلًا بشأن الأخبار الجيدة لعودة بعض المصابين".

جدير بالذكر، يلاقي مانشستر سيتي نظيره لايبزيج، غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على استاد الاتحاد.