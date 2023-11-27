هل ينافس الأهلي على ضمه؟.. بيراميدز يكشف حقيقة الاهتمام بمهاجم ميدياما

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، حقيقة الاهتمام بالتعاقد مع جوناثان سواه، لاعب فريق ميدياما الغاني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية غانية كشفت، اهتمام أندية الأهلي وبيراميدز، وصنداونز الجنوب أفريقي، بضم المهاجم جوناثان خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: ما يتردد عن اهتمام نادي بيراميدز، بمهاجم ميدياما الغاني غير صحيح، ولا نعلم مصدر المعلومة التي أشارت لذلك.

أضاف المصدر: بيراميدز ليس لديه مكان للاعب أجنبي في القائمة من الأساسي، وفي حال رحيل لاعب أجنبي في الانتقالات المقبلة، لن يخسر النادي مكان بالتعاقد مع لاعب لن يفيده في البطولة الأفريقية، خاصة وأن سواه شارك مع فريقه في البطولة الأفريقية.

جدير بالذكر أن جوناثان سواه، ظهر مع فريقه ميدياما الغاني في مواجهة الأهلي التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.