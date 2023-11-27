فانتازي.. ارتفاع سعر ثنائي أرسنال اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الاثنين ارتفاع سعر ثنائي أرسنال ويليام ساليبا وجابرييل، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة، ولم ينخفض سعر اي لاعب اليوم.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 27 نوفمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جابرييل (آرسنال) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ويليام ساليبا (آرسنال) 5.5 مليون جنيه إسترليني

بريان مبيومو (برينتفورد) 7 مليون جنيه إسترليني

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 5.9 مليون جنيه إسترليني