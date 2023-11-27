كل ما تريد معرفته عن نتائج الأندية المصرية في دورى الأبطال والكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - انتهت مشاركة الأندية المصرية من خوض مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات بالبطولات الأفريقية، سواء دورى أبطال أفريقيا أو كأس الكونفدرالية، ويشارك الأهلى وبيراميدز فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بينما يشارك فيوتشر والزمالك فى الكونفدرالية .

ما نتيجة مباراة الأهلى وبيراميدز في دورى الأبطال؟

فاز الأهلى على ميدياما الغانى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي جمعتهما باستاد السلام فى افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يدافع عن لقبها الأهلي باعتباره بطل النسخة الأخيرة من الأميرة الأفريقية.

بينما تغلب بيراميدز على مازيمبى الكونغولى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا

ما ترتيب الأهلى وبيراميدز في مجموعات البطولة الأفريقية؟

يحتل الأهلى المركز الأول متصدرا مجموعته برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن بلوزداد الوصيف صاحب المركز الثانى، حيث يقع الاهلى فى المجموعة الرابعة.

ويحل بيراميدز وصافة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن صن داونز المتصدر بفارق الأهداف أيضاً.

متى تقام مباراتا الأهلى وبيراميدز في دورى الأبطال؟

يستعد الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة سموحة بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويواجه بيراميدز نظيره الإسماعيلى فى الخامسة مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة دورى Nile. وتطير البعثة إلى موريتانيا صباح الأربعاء لمواجهة نواذيبو المحدد لها السادسة مساء السبت 2 ديسمبر باستاد نواكشوط شيخا بويدي في العاصمة الموريتانية، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وماذا فعل الزمالك وفيوتشر فى أولى مباريات المجموعات بالكونفدرالية؟

فاز فريق الزمالك على أبو سليم الليبى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب، فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بالهدف الى تم تسجيل برأسية من يوسف أوباما لتدخل في شباك الفريق الليبى.

فاز فريق مودرن فيوتشر على سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ما ترتيب مجموعة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية؟

يحتل الزمالك المركز الثانى فى مجموعته بفارق الأهداف عن ساجرادا الأنجولى، بينما يحتل فيوتشر المركز الثانى فى المجموعة الأولى بفارق الأهداف أيضاً عن اتحاد الجزائر.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر القادمة؟

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.